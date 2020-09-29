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29 вересня 2020, 12:59 2

Вимоги МВФ: в Україні не встигають ліквідувати фіскальну службу

29 вересня 2020, 12:59 2
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До кінця 2020 року встигнуть ліквідувати лише податкову міліцію
До кінця 2020 року встигнуть ліквідувати лише податкову міліцію
Фото: з відкритих джерел
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Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця 2020 року, однак податкову міліцію за цей час ліквідувати можливо.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив в.о. голови ДФС Сергій Солодченко, передає RegioNews.

Податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Усю ДФС – будуть складнощі. Я думаю, що ми не встигнемо",- сказав Солодченко.

Він зазначив, що у структурі ДФС залишилася лише податкова міліція та персонал, який забезпечує її діяльність: бухгалтерія, кадри і тому подібне. Поки не створений новий орган ДФС працює, як працювала: розслідує кримінальні провадження, проводить розшукові дії. Після того, як закон про БЕБ буде прийнятий повністю, ДФС та Податкова міліція будуть ліквідовані.

Нагадаємо, в грудня 2018 року почалося реформування Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Раніше повідомлялось, що працівники ДФС в кілька разів отримують меншу зарплату, ніж правоохоронці.

ДФС податкова служба закон поліція митниця
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