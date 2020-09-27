В Украине непогода обесточила 107 населенных пунктов

Из-за сильных дождей и порывов ветра пострадали четыре области

Из-за сильных дождей и порывов ветра пострадали четыре области

Фото: ГСЧС

В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует RegioNews.

По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовской - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковской - 26 и Черновицкой - 14", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за дождей в западных областях снова ожидают на повышение уровня воды в реках.