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27 сентября 2020, 10:21 4

В Украине непогода обесточила 107 населенных пунктов

27 сентября 2020, 10:21 4
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Из-за сильных дождей и порывов ветра пострадали четыре области
Из-за сильных дождей и порывов ветра пострадали четыре области
Фото: ГСЧС
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В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует RegioNews.

По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовской - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковской - 26 и Черновицкой - 14", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за дождей в западных областях снова ожидают на повышение уровня воды в реках.

Украина Ивано-Франковск Буковина Прикарпатье электричество Львовщина ветер Винницкая область ГСЧС Дожди Черновицкая область
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