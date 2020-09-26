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26 вересня 2020, 13:28 4

У західних областях знову очікують підняття рівня води у річках

26 вересня 2020, 13:28 4
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Паводки можливі в річках Карпатського регіону
Паводки можливі в річках Карпатського регіону
Фото: ДСНС
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У найближчі два дні на заході України рівень води в річках може піднятися на 1,5 метра.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, можливе формування значного схилового стоку.

27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, в річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра. При сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.

Повінь Івано-Франківськ ДСНС рятувальники річка
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