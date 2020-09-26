У західних областях знову очікують підняття рівня води у річках

Паводки можливі в річках Карпатського регіону

Паводки можливі в річках Карпатського регіону

Фото: ДСНС

У найближчі два дні на заході України рівень води в річках може піднятися на 1,5 метра.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, можливе формування значного схилового стоку.

27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, в річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра. При сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.