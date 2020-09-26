У західних областях знову очікують підняття рівня води у річках
У найближчі два дні на заході України рівень води в річках може піднятися на 1,5 метра.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, можливе формування значного схилового стоку.
27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, в річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра. При сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.
Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.