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В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
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26 сентября 2020, 09:33 2

В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных

26 сентября 2020, 09:33 2
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На большинстве участков фронта наблюдалась тишина
На большинстве участков фронта наблюдалась тишина
Фото: flickr
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За прошедшие сутки, 25 сентября в зоне проведения ООС зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

На этом участке противник дважды в течении суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины неуклонно соблюдают условия договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее боевики обстреляли Авдіїівку, потерь и ранений среди украинских военных нет.

ООС АТО Донбасс война обстрелы
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