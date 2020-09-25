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25 сентября 2020, 21:23 12

Под Харьковом разбился самолет: есть погибшие

25 сентября 2020, 21:23 12
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Класс самолета пока не известен
Класс самолета пока не известен
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В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – упал самолет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Харьков" и "Политика Страны", передает RegioNews.

Отмечается, что класс самолета и подробности неизвестны.

По словам очевидцев, авиакатастрофа произошла возле аэропорта. Есть раненые и пострадавшие.

По информации ТГ-канала "Легитимный", сообщается о 5 жертвах. Также отмечается, что это был военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты.

Напомним, недавно на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.

авиакатастрофа Харьков самолет трагедия Харьковская область
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