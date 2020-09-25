Под Харьковом разбился самолет: есть погибшие

Класс самолета пока не известен

Класс самолета пока не известен

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – упал самолет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Харьков" и "Политика Страны", передает RegioNews.

Отмечается, что класс самолета и подробности неизвестны.

По словам очевидцев, авиакатастрофа произошла возле аэропорта. Есть раненые и пострадавшие.

По информации ТГ-канала "Легитимный", сообщается о 5 жертвах. Также отмечается, что это был военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты.

Напомним, недавно на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.