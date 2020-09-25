Економіка України почала зростати - Шмигаль

Прем'єр-міністр розповів, що Україна вже пройшла кризу

Прем'єр-міністр розповів, що Україна вже пройшла кризу

Фото: Кабмін

Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше, і почалося її зростання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка", передає RegioNews.

Ми очікуємо помірного зростання економіки, яке вже почалося", - сказав глава Уряду.

Шмигаль також зазначив, що Україна доволі впевнено пройшла економічну кризу, викликану пандемією.

Усі наші міжнародні партери дивуються, як так сталося, що у другому кварталі всі впали, в тому числі США більш ніж на 30%. Ми очікували падіння на 14%, отримали 11%. Проходимо спокійно", - підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у Львів з робочим візитом приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він відвідає "Львівську політехніку".

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