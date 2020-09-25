Экономика Украины начала расти - Шмыгаль
Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не столь значительным, как прогнозировалось ранее, и начался ее рост.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Национального университета "Львовская политехника", передает RegioNews.
Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался", - сказал глава правительства.
Шмыгаль также отметил, что Украина довольно уверенно прошла экономический кризис, вызванный пандемией.
Все наши международные партеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".
Премьер-министр также рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему