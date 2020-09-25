Экономика Украины начала расти - Шмыгаль

Премьер-министр рассказал, что Украина уже прошла кризис

Премьер-министр рассказал, что Украина уже прошла кризис

Фото: Кабмин

Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не столь значительным, как прогнозировалось ранее, и начался ее рост.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Национального университета "Львовская политехника", передает RegioNews.

Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что Украина довольно уверенно прошла экономический кризис, вызванный пандемией.

Все наши международные партеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".

Премьер-министр также рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему