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25 сентября 2020, 16:36 2

Экономика Украины начала расти - Шмыгаль

25 сентября 2020, 16:36 2
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Премьер-министр рассказал, что Украина уже прошла кризис
Премьер-министр рассказал, что Украина уже прошла кризис
Фото: Кабмин
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Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не столь значительным, как прогнозировалось ранее, и начался ее рост.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Национального университета "Львовская политехника", передает RegioNews.

Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что Украина довольно уверенно прошла экономический кризис, вызванный пандемией.

Все наши международные партеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".

Премьер-министр также рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему

Украина Львов Денис Шмыгаль экономика кризис
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