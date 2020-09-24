У Зеленского заявили, что Украина имеет право перекрывать воду в Крым

Украина перекрыла канал, который находится на ее территории

Украина перекрыла канал, который находится на ее территории

Фото: flickr

Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не перекрывала русло Днепра, а только канал в оккупированный Крым.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Ранее представители оккупационной администрации РФ в Крыму обвинили Украину в нарушении международного права из-за "перекрытия Днепра".

Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" реку Днепр и "лишать доступа к воде из нее". По этому поводу можно сказать следующее. Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", - заявил Кориневич.

Он добавил, что Днепр не течет по территории Крыма, и Украина перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины.

На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - отметил он.

Напомним, оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов, - посол.