"Мир за будь-яку ціну": у Раді створюють нове міжфракційне об'єднання депутатів

Таким чином депутати хочуть закінчити війну на Донбасі

Таким чином депутати хочуть закінчити війну на Донбасі

Фото: з відкритих джерел

В українському парламенті планують створити нове міжфракційне об'єднання депутатів - прихильників "мир за будь-яку ціну", в тому числі на шкоду національним інтересам України.

Як передає RegioNews, про це заявив член фракції "Слуга народу", нардеп Іван Юнаков.

Ви знаєте, що зараз створюється міжфракційне об'єднання під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому". На мій погляд, це "мир за будь-яку ціну", - розповів депутат.

При цьому він висловив упевненість, що депутати, які налаштовані патріотично, зможуть вчасно відреагувати і ефективно протистояти потенційно небезпечним ініціативам.

Таких, за його оцінками, у "Слуги народу" – близько 40 осіб з 246. Їх підтримають депутати-патріоти з інших фракцій.

Можу сказати так: якщо буде розглядатися важливе питання, від якого буде залежати цілісність України, її реальні інтереси, - думаю, що буде і 200, і 300 осіб. Більшість депутатів з різних фракцій будуть на боці України", - висловив упевненість Юнаков.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт про проведення виборів на карантині. Документ прописує особливості голосування громадян, які перебувають на самоізоляції або обсервації.