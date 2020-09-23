Ситуація на Донбасі: на всіх ділянках спостерігається "тиша"

Українські воїни перебувають напоготові

Українські воїни перебувають напоготові

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За попередню добу на Донбасі не зафіксовано порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, та сумлінно виконують завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

Нагадаємо, добою раніше у зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.