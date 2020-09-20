У Маріуполі автівка врізалася у зупинку, дві людини отримали поранення
Інцидент стався на вулиці Гоголя
Інцидент стався на вулиці Гоголя
У Маріуполі водій легкового автомобіля в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) поранення отримали дві жінки.
Як передає RegioNews, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Донецької області.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Гоголя. Водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Двом жінкам, які постраждали у результаті аварії, інспектори разом з медиками надали допомогу.
Зазначено, що зараз здійснюється охорона місця події, працюють слідчі.
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