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20 сентября 2020, 17:09 4

В Мариуполе автомобиль врезался в остановку, два человека получили ранения

20 сентября 2020, 17:09 4
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Инцидент произошел на улице Гоголя
Инцидент произошел на улице Гоголя
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В Мариуполе водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) ранения получили две женщины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Гоголя. Водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Двум женщинам, которые пострадали в результате аварии, инспекторы вместе с медиками оказали помощь.

Отмечается, что сейчас осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.

Напомним, на Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один - в больнице.

ДТП авто авария Мариуполь жертва
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