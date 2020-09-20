В Мариуполе автомобиль врезался в остановку, два человека получили ранения
Инцидент произошел на улице Гоголя
Инцидент произошел на улице Гоголя
В Мариуполе водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) ранения получили две женщины.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Гоголя. Водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Двум женщинам, которые пострадали в результате аварии, инспекторы вместе с медиками оказали помощь.
Отмечается, что сейчас осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.
Напомним, на Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один - в больнице.
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