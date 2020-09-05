На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки: є загиблі
Це сталося в ніч на 5 вересня
Це сталося в ніч на 5 вересня
У суботу вночі, 5 вересня, у Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. В результаті загинули 2 водії цих транспортних засобів.
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що аварія сталася близько 3 години ночі на 63 кілометрі траси М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу села Виноградне.
"У результаті лобового зіткнення вантажних автомобілів Mercedes-Benzvario і Man з причепом загинули 2 водії транспортних засобів. Для деблокування тіл загиблих з допомогою гідравлічного інструменту залучалось пожежно-рятувальне відділення", - наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину. Хлопчик отримав надколи черепа та інші серйозні травми.
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