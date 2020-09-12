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На Донбассе в течении суток сохранялась тишина - штаб
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12 сентября 2020, 17:37 5

На Донбассе в течении суток сохранялась тишина - штаб

12 сентября 2020, 17:37 5
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Силы ООС готовы к реагированию на провокационные действия противника
Силы ООС готовы к реагированию на провокационные действия противника
Фото: flickr
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12 сентября в зоне проведения ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками. Следуя режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.

По данным штаба, подразделения ГСЧС привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предмета.

Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течении суток они отремонтировали 9 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются", - сообщили в штабе.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали более тысячи нарушений перемирия на Донбассе, только из стрелкового оружия стреляли 812 раз.

ООС война обстрелы штаб сводка
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