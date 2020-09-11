"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из 6 станций "красной" зоны
"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной" зоне карантина.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
В частности, билеты на поезда не будут продавать из станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. На этих станция будет проводиться только высадка пассажиров.
Посадка пассажиров на этих станциях отменяется для следующих поездов:
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
- №122/121 Николаев - Ровно;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №786/785 Киев - Шостка;
- №774/773 Киев - Шостка;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
- №601/602 Львов - Тячев;
- №117/118 Киев - Черновцы.
В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме", - сообщили в компании.
Напомним, в Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.