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11 сентября 2020, 18:13 2

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из 6 станций "красной" зоны

11 сентября 2020, 18:13 2
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Будет осуществляться только высадка пассажиров
Будет осуществляться только высадка пассажиров
Фото: flickr
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"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В частности, билеты на поезда не будут продавать из станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. На этих станция будет проводиться только высадка пассажиров.

Посадка пассажиров на этих станциях отменяется для следующих поездов:

  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • №122/121 Николаев - Ровно;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №786/785 Киев - Шостка;
  • №774/773 Киев - Шостка;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
  • №601/602 Львов - Тячев;
  • №117/118 Киев - Черновцы.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме", - сообщили в компании.

Напомним, в Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.

Укрзализныця красная зона поезд карантин пассажир коронавирус
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