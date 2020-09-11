"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из 6 станций "красной" зоны

Будет осуществляться только высадка пассажиров

Будет осуществляться только высадка пассажиров

Фото: flickr

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В частности, билеты на поезда не будут продавать из станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. На этих станция будет проводиться только высадка пассажиров.

Посадка пассажиров на этих станциях отменяется для следующих поездов:

№81/82 Киев - Ужгород;

№136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

№122/121 Николаев - Ровно;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№786/785 Киев - Шостка;

№774/773 Киев - Шостка;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№98/97 Ковель - Киев;

№43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№601/602 Львов - Тячев;

№117/118 Киев - Черновцы.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме", - сообщили в компании.

Напомним, в Украине обновился перечень "красных" карантинных зон, в "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц.