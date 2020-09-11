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11 вересня 2020, 10:38 7

Смертельна ДТП під Києвом: З'явилися нові подробиці трагедії

11 вересня 2020, 10:38 7
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Внаслідок аварії загинули п'ятеро осіб
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У селі Іванків (Бориспільський район) сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок, легкового автомобіля та мікроавтобуса, в якому було 18 людей. За цим фактом поліція відкрила справу.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції.

Водій вантажівки з напівпричепом, рухаючись в правій смузі руху в напрямку міста Київ, зіткнувся з фургоном. За цим, водій вантажівки виїхав на зустрічні смуги руху та зіткнувся з легковиком та маршруткою Mercedes-Benz Sprinter, які рухались в правій смузі руху в напрямку міста Харків.

Два пасажири легкового автомобіля, водій та два пасажири маршрутки загинули. До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено водія легковика та 19 пасажирів автомобіля Mercedes.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, про те, що на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП, стало відомо 11 вересня вранці.

Київ ДТП поліція маршрутки аварія
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