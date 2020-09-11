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11 сентября 2020, 10:38 4

Смертельное ДТП под Киевом: Появились новые подробности трагедии

11 сентября 2020, 10:38 4
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В результате аварии погибли пять человек
В результате аварии погибли пять человек
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В селе Иванков (Бориспольский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором было 18 человек. По данному факту полиция открыла дело.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в направлении города Киев, столкнулся с фургоном. По данным, водитель грузовика выехал на встречные полосы движения и столкнулся с легковушкой и маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

Два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршрутки погибли. В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, о том, что на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП, стало известно 11 сентября утром.

Киев ДТП полиция маршрутки авария
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