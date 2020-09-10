Київрада виділила додаткові кошти працівникам "Київпастрансу" та "Київського метрополітену"
Депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу"
Про це передає RegioNews з посиланням на "Офіційний портал Києва".
Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Київпастрансу" та 161,8 млн грн - "Київському метрополітену".
Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.
"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер - до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі". Відповідно - впали і доходи підприємств-перевізників", - заявив Віталій Кличко після голосування.
Він додав, що багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки.
"Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", - наголосив він.
Нагадаємо, у дворі Київради дозволять паркувати автомобілі у вихідні та свята.