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10 вересня 2020, 18:35 3

Київрада виділила додаткові кошти працівникам "Київпастрансу" та "Київського метрополітену"

10 вересня 2020, 18:35 3
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За таке рішення проголосував 61 депутат
За таке рішення проголосував 61 депутат
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Депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу"

Про це передає RegioNews з посиланням на "Офіційний портал Києва".

Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Київпастрансу" та 161,8 млн грн - "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер - до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі". Відповідно - впали і доходи підприємств-перевізників", - заявив Віталій Кличко після голосування.

Він додав, що багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки.

"Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", - наголосив він.

Нагадаємо, у дворі Київради дозволять паркувати автомобілі у вихідні та свята.

Київрада мер Кличко Віталій гроші Київ
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