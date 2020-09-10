Київрада виділила додаткові кошти працівникам "Київпастрансу" та "Київського метрополітену"

За таке рішення проголосував 61 депутат

За таке рішення проголосував 61 депутат

Депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу"

Про це передає RegioNews з посиланням на "Офіційний портал Києва".

Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Київпастрансу" та 161,8 млн грн - "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер - до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі". Відповідно - впали і доходи підприємств-перевізників", - заявив Віталій Кличко після голосування.

Він додав, що багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки.

"Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", - наголосив він.

Нагадаємо, у дворі Київради дозволять паркувати автомобілі у вихідні та свята.