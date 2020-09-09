09:44  09 вересня
Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
11:21  09 вересня
В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви
12:39  09 вересня
У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2020, 10:34 4

У МВД пояснили, хто може штрафувати за порушення карантину, окрім поліції

09 вересня 2020, 10:34 4
Читайте также на русском языке
Всі порушення карантину караються за статтею 325 ККУ
Всі порушення карантину караються за статтею 325 ККУ
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

Штрафувати за порушення карантину в Україні можуть не тільки поліцейські і санітарні лікарі, але і місцеві органи влади. За порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що всі порушення карантину караються за статтею 325 Кримінального кодексу України. Якщо дії громадян призвели до поширення вірусу, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці. У разі загибелі людей - від 5 до 8 років ув'язнення. Для посадових осіб штрафи становлять 34-170 тисяч гривень.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в країні не передбачена відповідальність за політичні заяви.

"Якщо особисто мер порушить правила карантину, то ми особисто мера будемо штрафувати. Але за політичні заяви у нас немає відповідальності. У них у всіх вибори, вони на цих виборах хочуть покрасуватися перед виборцями. Сподіваюся, що мерів, які не займаються захистом своїх громадян від коронавіруса, не будуть обирати", - сказав він.

Нагадаємо, поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину.

коронавірус Україна карантин МВС штраф
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »