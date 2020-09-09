09:44  09 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
08:14  09 сентября
Ситуация на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 10:34 3

В МВД объяснили, кто может штрафовать за нарушение карантина, кроме полиции

09 сентября 2020, 10:34 3
Читайте також українською мовою
Все нарушения карантина наказываются по статье 325 УКУ
Все нарушения карантина наказываются по статье 325 УКУ
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Штрафовать за нарушение карантина в Украине могут не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. За нарушение карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что все нарушения карантина наказываются по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Если действия граждан привели к распространению вируса, виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы. В случае гибели людей - от 5 до 8 лет заключения. Для должностных лиц штрафы составляют 34-170 тысяч гривен.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в стране не предусмотрена ответственность за политические заявления.

"Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать", - сказал он.

Напомним, полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина.

коронавирус Украина карантин МВД штраф
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »