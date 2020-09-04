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04 вересня 2020, 14:47 1

В Умані під час святкування єврейського Нового року закриють ресторани і частину шкіл

04 вересня 2020, 14:47 1
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Працюватимуть лише заклади доставки
Працюватимуть лише заклади доставки
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В Умані на час прибуття основної кількості прочан-хасидів обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

Таке рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС, передає RegioNews з посиланням на Телеграм-канал голови Черкаської ОДА Сергія Сергійчука.

Згідно з рішенням, діяльність закладів громадського харчування буде заборонена після 24-ї та до 7-ї години. Виняток – заклади доставки.

На період із 15 по 21 вересня відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва, заборонено.

Район паломництва буде обмежено паломництва контрольно-пропускними пунктами.

"Ми вже визначили приміщення для обсервації у випадку різкого спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників; спільно з Кіровоградською ОДА забезпечуємо готовність надання екстреної медичної допомоги, відпрацювали маршрути пацієнтів; разом з органами місцевого самоврядування облаштовуємо медичні пункти поблизу місць паломництва", - зазначив Сергійчук.

Окрім цього, державна комісія з ТЕБ і НС дала доручення МЗС разом з МОЗ та Федерацією єврейських общин України визначити кількість медичних працівників та інших волонтерів, яких необхідно залучити з Держави Ізраїль для допомоги при проведенні святкування Рош га-Шана в м. Умані, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що в Умані вже у 6 хасидів підтвердили захворювання COVID-19.

Україна Черкаська область Умань хасиди робота
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