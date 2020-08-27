"Сенсації немає": Кличко спростував інформацію про пошкодження головного прапора України

За словами Кличка, прапор цілий

За словами Кличка, прапор цілий

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Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Друзі! Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного великого, головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджено вітром, як писали деякі "джерела"", - написав мер.

Він додав, що прапор замінили на новий.

"Для належної експлуатації на флагштоку повинні регулярно відбуватися регламентні роботи — перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока. Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи", — повідомив Кличко.

Він додав, що прапор цілий, а флагшток - у відмінному стані.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що у Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України.