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27 серпня 2020, 15:54 6

"Сенсації немає": Кличко спростував інформацію про пошкодження головного прапора України

27 серпня 2020, 15:54 6
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За словами Кличка, прапор цілий
За словами Кличка, прапор цілий
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Головний державний прапор України цілий, а флагшток - у відмінному стані.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Друзі! Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного великого, головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджено вітром, як писали деякі "джерела"", - написав мер.

Він додав, що прапор замінили на новий.

"Для належної експлуатації на флагштоку повинні регулярно відбуватися регламентні роботи — перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока. Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи", — повідомив Кличко.

Він додав, що прапор цілий, а флагшток - у відмінному стані.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що у Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України.

Київ прапор мер фейк Кличко Віталій
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