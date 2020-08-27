Не минуло і тижня: у Києві порвався найбільший прапор України

За словами комунальників, в запасі є ще п'ять прапорів з різних тканин

За словами комунальників, в запасі є ще п'ять прапорів з різних тканин

Фото: vesti.ua

У четвер, 27 серпня, в Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України.

Як передає RegioNews, про це повідомляють Вести.

Співробітники комунальної служби відзначили, що прапор з невідомих причин почав рватися. Припускають, що сталося це або через сильний вітер, або через поганий матеріал, з якого було виготовлено стяг.

Комунальники сказали, що обов'язково замінять прапор, адже в запасі є ще п'ять прапорів, які шили з різних тканин.

Нагадаємо, в Україні 23 серпня щороку відзначають День Державного прапора. У цьому році святкування ознаменувався ставленням у центрі столиці 90-метрового флагштока з "головним прапором країни".