14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
17:53  27 августа
В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 15:54 6

"Сенсации нет": Кличко опроверг информацию о повреждении главного флага Украины

27 августа 2020, 15:54 6
Читайте також українською мовою
По словам Кличка, флаг целый
По словам Кличка, флаг целый
Facebook
Читайте також
українською мовою

Главный государственный флаг Украины целый, а флагшток - в отличном состоянии.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Друзья! Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники"", - написал мэр.

Он добавил, что флаг заменили на новый.

"Для надлежащей эксплуатации на флагштоке должны регулярно происходить регламентные работы — для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы", — сообщил Кличко.

Он добавил, что флаг целый, а флагшток - в отличном состоянии.

Напомним, сегодня появилась информация, что в Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины.

Киев флаг мэр фейк Кличко Виталий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »