"Сенсации нет": Кличко опроверг информацию о повреждении главного флага Украины

По словам Кличка, флаг целый

По словам Кличка, флаг целый

Facebook

Главный государственный флаг Украины целый, а флагшток - в отличном состоянии.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Друзья! Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники"", - написал мэр.

Он добавил, что флаг заменили на новый.

"Для надлежащей эксплуатации на флагштоке должны регулярно происходить регламентные работы — для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы", — сообщил Кличко.

Он добавил, что флаг целый, а флагшток - в отличном состоянии.

Напомним, сегодня появилась информация, что в Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины.