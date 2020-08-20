Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку
Інших порушень перемир`я не зафіксовано
Інших порушень перемир`я не зафіксовано
Поблизу Авдіївки ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 20 серпня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили режим "тиші"
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