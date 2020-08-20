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Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку
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20 серпня 2020, 17:54 2

Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку

20 серпня 2020, 17:54 2
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Інших порушень перемир`я не зафіксовано
Інших порушень перемир`я не зафіксовано
Фото: штаб ООС
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Поблизу Авдіївки ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили режим "тиші"

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