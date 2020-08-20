Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку

Інших порушень перемир`я не зафіксовано

Інших порушень перемир`я не зафіксовано

Фото: штаб ООС

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили режим "тиші"