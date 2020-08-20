Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"

Ніхто з українських військових не постраждав

Ніхто з українських військових не постраждав

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу по всій лінії розмежування на Донбасі були зафіксовані 3 випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Вогневу активність бойовиків зафіксували поблизу Луганського і двічі біля Попасної. Стріляли з стрелкогово зброї, у всіх випадках поодинокі постріли були провокаційними і не несли загрози життю воїнам ВСУ, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

"Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і знаходяться напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії супротивника", - зазначають у штабі.

З початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксовані.

Нагадаємо, добою раніше по всій лінії розмежування не було зафіксовано провокацій і обстрілів з боку збройних формувань бойовиків.