Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку
Других нарушений перемирия не зафиксировано
Других нарушений перемирия не зафиксировано
Вблизи Авдеевки враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 20 августа 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины"
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