Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку

Других нарушений перемирия не зафиксировано

Других нарушений перемирия не зафиксировано

Фото: штаб ООС

Вблизи Авдеевки враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений.

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины"