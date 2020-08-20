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Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку
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20 августа 2020, 17:54 2

Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку

20 августа 2020, 17:54 2
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Фото: штаб ООС
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Вблизи Авдеевки враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины"

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