Стало відомо, скільки українців отримують субсидії на комуналку

Найменший розмір субсидії спостерігався в Закарпатській області

Найменший розмір субсидії спостерігався в Закарпатській області

Фото: з відкритих джерел

Субсидії на комуналку продовжують отримувати майже 3 мільйони українців. У липні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 2,934 мільйона людей, а її середній розмір склав 256,73 гривні, що на 4% менше, ніж у червні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН.

Наголошується, що в липні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 30,6 тисячі домогосподарств, а призначена субсидія 17,2 тисячі домогосподарств.

У липні 2020 року надано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 389,9 мільйона гривень. З них 379,5 мільйона гривень було отримано субсидіантами у готівковій формі, а 10,3 мільйона гривень - в безготівковій.

Згідно з даними міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у липні 2020 року порівняно з червнем знизився на 4% – 256,73 гривні щодо 267,78 гривні.

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксований у місті Києві, де вона становить 485,59 гривні. Найменший розмір субсидії зафіксований у Закарпатській області – 137,8 гривні.

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні в 2019 році склав 1200 гривень, розмір пільги - 750 гривень. У червні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,8 мільйона громадян, а її середній розмір склав 268 гривень.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає внесення змін у деякі законодавчі акти щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів.