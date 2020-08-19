Часть украинцев могут остаться без субсидий: подробности

В правительстве также объяснили, что надо сделать для получения субсидии

В правительстве также объяснили, что надо сделать для получения субсидии

В Минсоцполитики сообщили, кого в Украине могут лишить субсидий, а кому придется вернуть выплаты.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбора.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл свои определенные доходы или состояние для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что в случае, если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.

Впрочем, здесь есть исключения, говорит представитель Минсоцполитики: "Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то из человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если же человек неправильно подал документы, то уже дело другое. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие".

По словам Шамборы, сейчас ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию о все доходы человека.

"В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник министра соцполитики.

Ранее сообщалось, стало известно, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку.