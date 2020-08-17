"Тишина" на Донбассе продолжается: с начала суток обстрелов не зафиксировано

Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют

Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют

Фото: штаб ООС

С начала текущих суток в зоне ответственности боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Штаб также сообщил, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.

17 августа, украинскими военными выявлен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Уживка.

Напомним, сегодня Кравчук назвал условия политического урегулирования на Донбассе