Поліція України перейде на посилений режим роботи

Особливу увагу звернуть на масові заходи

Особливу увагу звернуть на масові заходи

Фото: Сергій Яровий (МВС)

На час вихідних з нагоди Дня незалежності 22-25 серпня правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, пише RegioNews з посиланням на сайт МВС.

Всі підрозділи МВС, враховуючи попередній досвід проведення масових заходів, готові забезпечувати публічну безпеку під час святкування Дня Незалежності України та маршу ветеранів. З 22 по 25 серпня всі підрозділи переходять на посилений варіант несення служби", - розповів Яровий.

Перший заступник міністра додав, що до проведення засобів залучаються всі служби – поліція, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці.

Я хочу звернути увагу всіх керівників ЦОВВ, 24 серпня, у столиці та по всій країні планується святкування Дня Незалежності України. Такі масові заходи для нас не виклик, однак, ми повинні максимально зосередити свої зусилля, аби не допустити порушення правопорядку ", - заявив Сергій Яровий.



Перший заступник міністра підкреслив, що важлива повна координація із державною та регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також напрацювання алгоритму дій обмежувальних та привентивних заходів. Окрім цього, керівники підрозділів повинні звернути особливу увагу на захист особового складу від вірусу COVID 19 - забезпечення засобами індивідуального захисту та санітайзерами.

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України".