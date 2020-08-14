Полиция Украины перейдет на усиленный режим работы

Особое внимание обратят на массовые мероприятия

Особое внимание обратят на массовые мероприятия

Фото: Сергей Яровой (МВД)

На время выходных по случаю Дня независимости 22-25 августа правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, пишет RegioNews со ссылкой на сайт МВД.

Все подразделения МВД, учитывая предыдущий опыт проведения массовых мероприятий, готовы обеспечивать публичную безопасность во время празднования Дня Независимости Украины и марша ветеранов. С 22 по 25 августа все подразделения переходят на усиленный вариант несения службы", - рассказал Яровой.

Первый заместитель министра добавил, что до проведения средств привлекаются все службы – полиция, спасатели, пограничники и нацгвардейцы.

Я хочу обратить внимание всех руководителей ЦОИВ, 24 августа, в столице и по всей стране планируется празднование Дня Независимости Украины. Такие массовые мероприятия для нас не вызов, однако, мы должны максимально сосредоточить свои усилия, чтобы не допустить нарушения правопорядка ", - заявил Сергей Яровой.



Первый заместитель министра подчеркнул, что важна полная координация с государственной и региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также выработка алгоритма действий ограничительных и привентивних мероприятий. Кроме этого, руководители подразделений должны обратить особое внимание на защиту личного состава от вируса COVID 19 - обеспечение средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".