В Україні попередили нелегальний збут комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ

Фігуранти намагалися налагодити схему продажу майна, викраденого зі складів українських військових частин

Фігуранти намагалися налагодити схему продажу майна, викраденого зі складів українських військових частин

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Чотирьох зловмисників затримали у Житомирі та Вінниці під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у двох областях чиновники незаконно привласнювали соцвиплати учасників АТО.