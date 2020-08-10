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10 серпня 2020, 14:28 2

В Україні попередили нелегальний збут комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ

10 серпня 2020, 14:28 2
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Чотирьох зловмисників затримали у Житомирі та Вінниці під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у двох областях чиновники незаконно привласнювали соцвиплати учасників АТО.

СБУ військова техніка розкрадання кримінальна справа Вінницька область ЗСУ Житомирська область
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