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04 серпня 2020, 12:35 20

В Одесі невідомі напали на місцевого активіста

04 серпня 2020, 12:35 20
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У бік чоловіка кинули дві гранати
У бік чоловіка кинули дві гранати
Фото: Нацполіція Одещини
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На одеського активіста Анатолія Коломийця напали невідомі, коли він сідав у власну автівку.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області, передає RegioNews.

Як розповів сам Анатолій у коментарі ТСН, в його бік кинули дві гранати і за цим фактом вже відкрили провадження за фактом хуліганства – за ст. 296 Кримінального кодексу України.

Сам чоловік не погоджується з такою кваліфікацією цього вчинку.

"Кидають дві гранати, я виходжу, стріляю, вони тікають. На дорозі знайшли ще одну гранату. Хуліганські дії – коли петарди у вікно сусіда кидають, а коли дві гранати – це не хуліганка. Я пов'язую напад на себе з аграрним рейдерством. Цьогоріч мій пік діяльності, купа кримінальних справ відкрито, купа судових процесів”, – сказав Коломиєць.

В поліції Одещини повідомили, що зараз подію кваліфікують вже як замах на вбивство. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

За інформацією правоохоронців, вони розшукують осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Нагадаємо, у Миколаєві побили активіста партії Шарія, у потерпілого численні гематоми і опік очей

Одеса поліція напад активісти Гранатомет
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