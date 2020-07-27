Пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці

В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей

В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей

Фото: з відкритих джерел

На Луганщині у Сватівському районі сталася пожежа поля, вогнем знищено пшеницю на площі 40 га.

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

26 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Ковалівка Сватівського району на полі ПП агрофірма "Стельмахівська" (загальна площа 103 га) виникла пожежа пшениці на корені”, - йдеться у повідомленні.

О 16 год. 10 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 40 га та врятовано пшеницю на площі 63 га. До гасіння залучалося 19 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомляють рятувальники, 26 липня ще сталася пожежа у Харківській області на території Балаклійського лісового господарства.

Поблизу с. Борщівка Балаклійського району на території Балаклійського лісового господарства сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 2 га", - зазначається в повідомленні.

О 16:25 пожежу було ліквідовано. До гасіння залучалися 35 осіб та 7 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що в районі міста Марганець Дніпропетровської області рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 4.5 га.