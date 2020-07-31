Верховну раду очікує ребрендинг

Будівля парламенту має позбутися "образу з радянського минулого"

Будівля парламенту має позбутися "образу з радянського минулого"

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У Верховній Раді до 30-річчя Незалежності України планують ребрендинг.

Про це повідомили заступниця спікера ВР Олена Кондратюк, народний депутат Володимир В’ятрович, яких цитує пресслужба парламенту, пише RegioNews.

Маємо на меті впорядкувати різнотипну візуалізацію, що є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України", - розповіла Олена Кондратюк.

Нардеп Володимир В’ятрович зауважив, що варто проговорити ідеологічну складову. Оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а образ радянського минулого.

За результатами зустрічі, в серпні-вересні 2020 року заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату, народних депутатів, цільових аудиторій та сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.

Довідка: Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради України утворена розпорядженням голови парламенту Дмитра Разумкова. Під час двох попередніх засідань робочої групи 18 червня та 2 липня 2020 року обговорено ідеї та бачення бренду парламенту представниками креативної індустрії.

Нагадаємо, В Офісі президента розповіли про плани святкування цьогорічного Дня незалежності.