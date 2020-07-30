Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"
С начала текущих суток зафиксировано 2 факта нарушения перемирия
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Для провокации украинских военных возле Орехового вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.
Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.
Также, помимо украинских военнослужащих в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.
В частности, 94 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. За сутки проведено разминирование площади около 6 гектаров.
По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артобстрелов предыдущих лет дома.
На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 44 гражданам Украины.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 30 июля 2020 г.
Напомним, за минувшие сутки подразделения боевиков совершили один выстрел из подствольного гранатомета. Обстрел произошел возле населенного пункта Новолуганське.