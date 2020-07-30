Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: Facebook

С начала текущих суток зафиксировано 2 факта нарушения перемирия

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Для провокации украинских военных возле Орехового вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.

Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

Также, помимо украинских военнослужащих в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 94 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. За сутки проведено разминирование площади около 6 гектаров.

По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артобстрелов предыдущих лет дома.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 44 гражданам Украины.

Напомним, за минувшие сутки подразделения боевиков совершили один выстрел из подствольного гранатомета. Обстрел произошел возле населенного пункта Новолуганське.