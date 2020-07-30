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Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"
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30 июля 2020, 18:06 2

Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"

30 июля 2020, 18:06 2
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток зафиксировано 2 факта нарушения перемирия

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Для провокации украинских военных возле Орехового вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.

Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

Также, помимо украинских военнослужащих в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 94 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. За сутки проведено разминирование площади около 6 гектаров.

По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артобстрелов предыдущих лет дома.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 44 гражданам Украины.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 30 июля 2020 г.

Напомним, за минувшие сутки подразделения боевиков совершили один выстрел из подствольного гранатомета. Обстрел произошел возле населенного пункта Новолуганське.

Донбасс ООС минирование обстрел КПВВ огонь Донецкая область Луганская область
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