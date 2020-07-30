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30 липня 2020, 15:12 7

Одеський активіст Ганул спровокував потрійне ДТП: обійшлося без постраждалих

30 липня 2020, 15:12 7
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Пригода сталася, коли він їхав на засідання суду в Доброслав
Фото: Facebook
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Одеський активіст і колишній голова громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул потрапив в потрійне ДТП. Аварія сталася недалеко від селища Котовського зранку 30 липня, на перехресті в районі вулиці Бочарова, в напрямку центру Одеси.

Про це пише "Одеса Зараз", передає Regionews.

Позашляховик BMW Х5, в якому їхав Ганул з супроводжуючими його особам, порушив правила дорожнього руху і скоїв потрійне ДТП", - йдеться в повідомленні.

У результаті авто Ганула вилетіло на зустрічну смугу, знесло крило ще однієї машини і здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом.

Активіст поки ніяких коментарів щодо інциденту не дав.

Відомо, що в одному з постраждалих транспортних засобів перебувала вагітна жінка.

Нагадаємо, лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул заявив, що невідомі зловмисники обстріляли автомобіль ВАЗ, яким він їхав з міста Южний в Одесу.

Одеса ДТП дороги авто активісти
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