Одеський активіст Ганул спровокував потрійне ДТП: обійшлося без постраждалих
Одеський активіст і колишній голова громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул потрапив в потрійне ДТП. Аварія сталася недалеко від селища Котовського зранку 30 липня, на перехресті в районі вулиці Бочарова, в напрямку центру Одеси.
Про це пише "Одеса Зараз", передає Regionews.
Позашляховик BMW Х5, в якому їхав Ганул з супроводжуючими його особам, порушив правила дорожнього руху і скоїв потрійне ДТП", - йдеться в повідомленні.
У результаті авто Ганула вилетіло на зустрічну смугу, знесло крило ще однієї машини і здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом.
Активіст поки ніяких коментарів щодо інциденту не дав.
Відомо, що в одному з постраждалих транспортних засобів перебувала вагітна жінка.
Нагадаємо, лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул заявив, що невідомі зловмисники обстріляли автомобіль ВАЗ, яким він їхав з міста Южний в Одесу.