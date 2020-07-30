На хабарі у 4 млн гривень затримали жінку: обіцяла вплинути на чиновників АМКУ

Її затримали при отриманні частини суми

Її затримали при отриманні частини суми

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали жінку при одержанні неправомірної вигоди у 4 млн гривень за здійснення впливу на чиновників Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за "винагороду" вона обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

Під час одержання 600 тис. грн - першої частини неправомірної вигоди – особу затримали. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації під час отримання неправомірної вигоди за перемогу у тендері.