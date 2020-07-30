09:49  30 липня
В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19
13:16  30 липня
Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій
08:19  30 липня
Перемир'я на Донбасі: бойовики знову вчинили провокаційний обстріл
UA | RU
UA | RU
30 липня 2020, 15:41 6

На хабарі у 4 млн гривень затримали жінку: обіцяла вплинути на чиновників АМКУ

30 липня 2020, 15:41 6
Читайте также на русском языке
Її затримали при отриманні частини суми
Її затримали при отриманні частини суми
Фото: gp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали жінку при одержанні неправомірної вигоди у 4 млн гривень за здійснення впливу на чиновників Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за "винагороду" вона обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

Під час одержання 600 тис. грн - першої частини неправомірної вигоди – особу затримали. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації під час отримання неправомірної вигоди за перемогу у тендері.

Офіс генпрокурора поліція Нацполіція АМКУ хабар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »