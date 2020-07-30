На Николаевщине водитель грузовика устроил смертельный наезд на пешеходов

Оба пешехода погибли на месте происшествия

Оба пешехода погибли на месте происшествия

Фото: Нацполиция

В Кривоозерском районе Николаевской области водитель грузового автомобиля столкнулся с отбойником и наехал на двух пешеходов.

Об этом сообщили в Facebook полиции Николаевской области, передает RegioNews.

Событие произошло 30 июля около 13:00 на 297 км трассы Киев-Одесса.

47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС", - говорится в сообщении Нацполиции.

Оба пешехода погибли на месте происшествия. Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

В случае, если наезд на пешеходов произошел по вине водителя, ему грозит от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, одесский активист Ганул спровоцировал тройное ДТП: обошлось без пострадавших.