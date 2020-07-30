Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах

Вона завжди нижча, ніж на президентських чи парламентських

Вона завжди нижча, ніж на президентських чи парламентських

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На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, очікується явка в межах 55-65%.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час візиту до Харківської області, передає RegioNews.

Як демонструє практика, явка на місцеві вибори трохи менша ніж на парламентські або президентські, але вона буде зберігатись на рівні 55-65%”, - сказав Разумков.

Він додав, що прогнозувати конкретні показники по областях покищо рано.

Із урахуванням того, що у нас будуть вибори в ОТГ, будуть вибори за новою системою, то зацікавленість виборців може бути вищою", - сказав голова Верховної Ради.

Він зазначив, що питання про те, чи відбудуться місцеві вибори, вже не актуальне.

Те, що залежало від Ради, ми прийняли. Постанова була проголосована. Те, що необхідно для виборів, ми теж прийняли. Бюджет ми зробили, кошти виділили", - додав Разумков.

Нагадаємо, в ЦВК посилили карантинні заходи через хворого коронавірусом працівника, громадян просять без нагальної потреби не заходити в будівлю.