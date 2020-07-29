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29 липня 2020, 09:29 7

На Дніпропетровщині чиновник погорів на хабарі у 32 тисячі доларів

29 липня 2020, 09:29 7
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Хабар чиновник вимагав за вирішення земельних питань
Хабар чиновник вимагав за вирішення земельних питань
Фото: Нацполіція
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На хабарі у 32 тисячі доларів в Дніпропетровській області затримали начальника відділу земельних відносин однією з об'єднаних територіальних громад (ОТГ) області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції.

Кошти чиновник вимагав за вирішення земельних питань: за кожен виділений гектар для ведення сільського господарства йому повинні були заплатити 1000 доларів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними правоохоронців, для отримання у власність земельних ділянок для ведення сільського господарства громадянин звернувся в ОТГ. Керівник профільного відділу пообіцяв задовольнити його звернення, але після сплати "внеску" - за один гектар землі 1000 доларів.

При проведенні розрахунків керівника відділу ОТГ затримали. З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 тис. доларів США отриманої неправомірної вигоди. Чиновника затримали", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначають, що за вимагання та отримання хабара затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові митника засудили до 6 років в'язниці: отримав понад 300 тисяч гривень хабара.

хабар Дніпропетровська область ОТГ земля поліція
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