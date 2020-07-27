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27 липня 2020, 14:51 4

"Слуги народу" очікують, що казино запрацюють до наступного літа

27 липня 2020, 14:51 4
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Закон про легалізацію грального бізнесу досі не може набрати чинності через колізії з правками
Закон про легалізацію грального бізнесу досі не може набрати чинності через колізії з правками
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У пропрезидентській фракції прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від півроку до року.

Про це пише Regionews з посиланням на УП.

Як повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький, за "найоптимістичнішим" прогнозом, дозволи на роботу грального бізнесу почнуть видаватися у кінці 2020 року.

Це супер-оптимістичний прогноз, що до кінця року щось взагалі буде видано (дозволи на роботу грального бізнесу - ред.) фізично. Я думаю від півроку до року часу", - зазначив Заблоцький.

На питання журналістів чи запрацює все до наступного літа, нардеп відповів: "Думаю, що так".

Також Заблоцький пояснив, що закон не може набрати чинності через колізію із правками. Тому президент може накласти вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу.

21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

закон Слуга народа казино нардеп гральний бізнес
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