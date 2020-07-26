"Слуга народу" навчала своїх обласних партійців "клієнтоорієнтованості"

У пралячій партії говорять, що розпочали процес системного навчання кадрів

У пралячій партії говорять, що розпочали процес системного навчання кадрів

У неділю, 26 липня "Слуга Народу" провела перший тренінг із клієнтоорієнтованості для представників своїх обласних партосередків партії.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook, передає RegioNews.

Ми дали новий старт системному навчанню представників своїх обласних партосередків", — йдеться в дописі.

За словами голови партії Олександра Корнієнка, перший тренінг повинен стосуватись клієнтоорієнтованості партії: як правильно зрозуміти потреби виборців, як із ними взаємодіяти, як ефективно працювати з людьми та допомагати їм.

Він вважає, що "історія з офісами по всій країні за 30 років трішки підупала" і "людей не чують", і це стало однією з причин недовіри до політичних партій.

Нагадаємо, Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко, він буде відповідати за проведення виборів у столиці

Також у "Слузі народу" розповіли, коли проведуть передвиборчий з'їзд партії.