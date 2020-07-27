"Слуги народа" ожидают, что казино заработают до следующего лета

Закон о легализации игорного бизнеса до сих пор не может вступить в силу из-за коллизий с правками

Закон о легализации игорного бизнеса до сих пор не может вступить в силу из-за коллизий с правками

Фото: Finbalance

В пропрезидентской фракции прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УП. Как сообщил нардеп фракции и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий, по "самому оптимистичному" прогнозу, разрешения на работу игорного бизнеса начнут выдаваться в конце 2020 года. Это супер-оптимистичный прогноз, что до конца года что-то вообще будет выдано (разрешения на работу игорного бизнеса - ред.) физически. Я думаю от полугода до года времени", - отметил Заблоцкий. На вопрос журналистов заработает ли все до следующего лета, нардеп ответил: "Думаю, что да". Также Заблоцкий пояснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизий с правками. Поэтому президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку. Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес. Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

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