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27 июля 2020, 14:51 10

"Слуги народа" ожидают, что казино заработают до следующего лета

27 июля 2020, 14:51 10
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Закон о легализации игорного бизнеса до сих пор не может вступить в силу из-за коллизий с правками
Закон о легализации игорного бизнеса до сих пор не может вступить в силу из-за коллизий с правками
Фото: Finbalance
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В пропрезидентской фракции прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УП.

Как сообщил нардеп фракции и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий, по "самому оптимистичному" прогнозу, разрешения на работу игорного бизнеса начнут выдаваться в конце 2020 года.

Это супер-оптимистичный прогноз, что до конца года что-то вообще будет выдано (разрешения на работу игорного бизнеса - ред.) физически. Я думаю от полугода до года времени", - отметил Заблоцкий.

На вопрос журналистов заработает ли все до следующего лета, нардеп ответил: "Думаю, что да".

Также Заблоцкий пояснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизий с правками. Поэтому президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.

Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса.

21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

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