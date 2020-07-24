Почти 23 тысячи школьников не сдали ВНО по украинскому языку

Они не смогут поступить в вуз в Украине в этом году

Они не смогут поступить в вуз в Украине в этом году

Фото из открытых источников

Около 23 тысяч выпускников школ не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а еще столько же - по истории, даже на минимальный проходной балл.

Об этом говорится в данных Украинского центра оценивания качества образования, пишет RegioNews. Чтобы сдать украинский и литературу необходимо было набрать 22 балла из 104 возможных. Это не удалось сделать 8,32% из 275 тысяч участников – около 23 тысячи человек. При этом все, кто не сдал украинский, не имеют права поступить в вуз в Украине в этом году. Этот экзамен является обязательным для всех образовательных программ. В ВНО по истории участвовали более 178 тысяч уже бывших школьников. Не смогли набрать пороговый балл (25 из 94) 13,19% участников тестирования – тоже около 23 тысяч. Напомним, сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО. Она продлится до 14 августа.

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