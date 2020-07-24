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24 июля 2020, 10:06 4

Сегодня стартует дополнительная сессия ВНО

24 июля 2020, 10:06 4
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Дополнительная сессия пройдет с 24 июля по 10 августа, а результаты будут известны до 14 августа
Дополнительная сессия пройдет с 24 июля по 10 августа, а результаты будут известны до 14 августа
pixabay.com
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Сегодня, 24 июля, стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).Также начинается регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузы.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике", - говорится в сообщении.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" участник/участники не будут допущены в пункт проведения ВНО.

Тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни:

  • 24 июля - ВНО по физике
  • 8 июля - ЗНО по математике
  • 29 июля - ВНО по испанскому языку
  • 30 июля - ВНО по французскому языку
  • 31 июля - ВНО по немецкому языку
  • 3 августа - ВНО по английскому языку
  • 4 августа - тестирование по украинскому языку и литературе
  • 5 августа - тестирование по биологии
  • 6 августа - тестирование по истории Украины
  • 7 августа - тестирование по географии
  • 10 августа - тестирование по химии.

Напомним, стали известны первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%.

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