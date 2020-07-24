Сегодня стартует дополнительная сессия ВНО
Сегодня, 24 июля, стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).Также начинается регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузы.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.
24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике", - говорится в сообщении.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" участник/участники не будут допущены в пункт проведения ВНО.
Тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни:
- 24 июля - ВНО по физике
- 8 июля - ЗНО по математике
- 29 июля - ВНО по испанскому языку
- 30 июля - ВНО по французскому языку
- 31 июля - ВНО по немецкому языку
- 3 августа - ВНО по английскому языку
- 4 августа - тестирование по украинскому языку и литературе
- 5 августа - тестирование по биологии
- 6 августа - тестирование по истории Украины
- 7 августа - тестирование по географии
- 10 августа - тестирование по химии.
Напомним, стали известны первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%.