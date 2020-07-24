Сегодня стартует дополнительная сессия ВНО

Дополнительная сессия пройдет с 24 июля по 10 августа, а результаты будут известны до 14 августа

Дополнительная сессия пройдет с 24 июля по 10 августа, а результаты будут известны до 14 августа

pixabay.com

Сегодня, 24 июля, стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).Также начинается регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузы.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews. 24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике", - говорится в сообщении. Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы. В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" участник/участники не будут допущены в пункт проведения ВНО. Тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни: 24 июля - ВНО по физике

8 июля - ЗНО по математике

29 июля - ВНО по испанскому языку

30 июля - ВНО по французскому языку

31 июля - ВНО по немецкому языку

3 августа - ВНО по английскому языку

4 августа - тестирование по украинскому языку и литературе

5 августа - тестирование по биологии

6 августа - тестирование по истории Украины

7 августа - тестирование по географии

10 августа - тестирование по химии. Напомним, стали известны первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%.

.