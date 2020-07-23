Угоду про припинення вогню мають підписати усі члени "Нормандської четвірки" - Зеленський

На думку президента, це підвищить її статус та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей

На думку президента, це підвищить її статус та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана усіма лідерами країн «Нормандської четвірки».

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню", – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ біля КПВВ "Станиця Луганська".

Президент зазначив, що угода буде підписана лідерами країн "Нормандської четвірки", що підвищує статус цих домовленостей.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що досягнуті домовленості не позбавляють українських військових можливості для самозахисту.

Щодо деталей досягнутих домовленостей про стале припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, то, за словами Президента, їх окремо напрацьовуватиме ТКГ в межах Мінського формату.

Це узагальнена заява, детально по цій заяві ми повинні просто йти в Мінському форматі – така є домовленість. В Мінському форматі детально все повинно бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли, як передається ця інформація. Тобто, це буде окрема історія, вона дуже довга", – зауважив глава держави.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.