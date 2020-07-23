В зоні ООС бойовики двічі порушили режим тиші - штаб
23 липня в зоні проведення ООС незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Противник вранці відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.
Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі ООС.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.