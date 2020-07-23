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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 18:07 1

В зоні ООС бойовики двічі порушили режим тиші - штаб

23 липня 2020, 18:07 1
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Найманці обстріляли наші позиції біля Старогнатівки та Причепилівки
Найманці обстріляли наші позиції біля Старогнатівки та Причепилівки
Фото: flickr
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23 липня в зоні проведення ООС незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник вранці відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі ООС.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

ООС АТО війна обстріли Донбас
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