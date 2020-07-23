В зоні ООС бойовики двічі порушили режим тиші - штаб

Найманці обстріляли наші позиції біля Старогнатівки та Причепилівки

Найманці обстріляли наші позиції біля Старогнатівки та Причепилівки

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник вранці відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі ООС.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.