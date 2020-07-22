Нардеп Кучеренко заявив про бажання балотуватися в мери Києва від "Батьківщини"

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, пише RegioNews.

Я не приховував, у мене є достатній досвід людини, великий життєвий досвід, є досвід державного управління, є досвід у комуналці, енергетиці, житловому фонді, інфраструктурі. Є бачення того, що та як робити. Але я – командний гравець. Я можу виконувати ці функції, якщо буде довіра киян. Це не є для мене мета, але я розумію, що місто дійсно в небезпеці. Не фахове управління за останні десять років заганяє Київ і киян у глухий кут", – сказав Олексій Кучеренко.