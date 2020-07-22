Нардеп Кучеренко заявив про бажання балотуватися в мери Києва від "Батьківщини"
Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що готовий піти на вибори мера Києва, якщо таке рішення прийме партія.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, пише RegioNews.
Я не приховував, у мене є достатній досвід людини, великий життєвий досвід, є досвід державного управління, є досвід у комуналці, енергетиці, житловому фонді, інфраструктурі. Є бачення того, що та як робити. Але я – командний гравець. Я можу виконувати ці функції, якщо буде довіра киян. Це не є для мене мета, але я розумію, що місто дійсно в небезпеці. Не фахове управління за останні десять років заганяє Київ і киян у глухий кут", – сказав Олексій Кучеренко.
Водночас він додав, що рішення про висунення його на вибори мера Києва повинна прийняти партія, яку він представляє у Верховній Раді.
Тому хай визначається керівництво партії, керівництво фракції саме з цього приводу. Бо йти сьогодні самотужки, само висуванцем, – це буде певною авантюрою, повірте мені", – заявив Олексій Кучеренко.
Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу"