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22 липня 2020, 21:05

Нардеп Кучеренко заявив про бажання балотуватися в мери Києва від "Батьківщини"

22 липня 2020, 21:05
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Кінцеве рішення про висунення нардепа на вибори мера Києва має прийняти партія "Батьківшина"
Кінцеве рішення про висунення нардепа на вибори мера Києва має прийняти партія "Батьківшина"
Фото: персональний сайт Олексія Кучеренка
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Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що готовий піти на вибори мера Києва, якщо таке рішення прийме партія.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, пише RegioNews.

Я не приховував, у мене є достатній досвід людини, великий життєвий досвід, є досвід державного управління, є досвід у комуналці, енергетиці, житловому фонді, інфраструктурі. Є бачення того, що та як робити. Але я – командний гравець. Я можу виконувати ці функції, якщо буде довіра киян. Це не є для мене мета, але я розумію, що місто дійсно в небезпеці. Не фахове управління за останні десять років заганяє Київ і киян у глухий кут", – сказав Олексій Кучеренко.

Водночас він додав, що рішення про висунення його на вибори мера Києва повинна прийняти партія, яку він представляє у Верховній Раді.

Тому хай визначається керівництво партії, керівництво фракції саме з цього приводу. Бо йти сьогодні самотужки, само висуванцем, – це буде певною авантюрою, повірте мені", – заявив Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу"

вибори Київ мер Кандидат Батьківщина
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